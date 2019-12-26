Милонов настроен бороться с эпидемией ожирения в Госдуме

Проблемой борьбы с эпидемией ожирения и эндокринных болезней, "накрывшей" Госдуму, пообещал заняться Виталий Милонов.

По мнению депутата, причиной того, что этот недуг "стал бичом некоторых" его коллег, виноваты вредные привычки и сидячий образ жизни. Чтобы "переломить ситуацию, пока не стало поздно", Милонов предлагает "запретить продукты американского образца" и настоятельно советует "прекратить пить пиво с чипсами".

Ожирение - проблема Госдумы

Обеспокоенность депутата Милонова разделяет и Марият Мухина, известный врач-диетолог.

По ее словам, почти половина членов ГД "в той или иной степени страдают от лишнего веса".

"Специалистами клиники "Оригитея" проведено исследование, согласно результатам которого, у 196 действующих депутатов из 449 обнаружены признаки ожирения. Большая часть из них — члены фракции "Единой России". Немного отстают от них коммунисты, следом идут члены ЛДПР и "Справедливой России", — цитирует доктора ИА Nation News.

Единоросс Виталий Милонов в ответ на это заявил:

"Такая расстановка сил связана с численным перевесом депутатов "ЕР" в Госдуме. А если отнестись к этому исследованию серьезно, то получается, что я прав: пора снижать вес. Он, между прочим, напрямую влияет на качество работы депутатов".

Впрочем, справедливости ради скажем, что Виталий Валентинович считает ожирение проблемой не одних только народных избранников. Это, по его словам, беда всей страны.

Что предлагает Милонов

Депутат призвал: