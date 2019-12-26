В Омске Дед Мороз подарил детскому хоспису коттедж с бассейном

В то, что чудеса случаются под Новый год, в Омске теперь несокрушимо верят сотрудники и маленькие подопечные детского хосписа "Дом радужного детства".

Да и как иначе, ведь Дед Мороз, не дожидаясь боя курантов, уже сделал им шикарный подарок — коттедж за городом, оборудованный бассейном и бильярдом.

Благотворитель "пожелал остаться неизвестным"

Как рассказал Валерий Евстигнеев, руководитель фонда "Радуга", благотворитель "пожелал остаться неизвестным".

По словам Евстигнеева, поначалу он даже не воспринял всерьез звонок бизнесмена, который сказал, что хочет подарить хоспису, открывшемуся в Омске в апреле 2019 года, загородный дом.

"Сегодня наши специалисты курируют в выездном формате 360 детей. Нам очень нужна база для постоянной реабилитации, но построить еще один объект — мы же реалисты и понимаем, что финансово это не потянуть — возможности не было. А тут этот звонок. Человек готов, более того, очень хочет подарить особняк. За городом. У него только одно условие — использоваться дом должен для помощи детям. Кто сейчас в такое поверить может? Вот и мы поначалу не поверили. Перепроверили 100 раз и объект, и дарителя. Все чисто оказалось", — рассказывает глава благотворительного фонда.

И вот сейчас уже все документы оформлены и полным ходом в здании идут работы по адаптации его для детей-инвалидов, особенно колясочников: устанавливаются пандусы, специальные лестницы и лифт. А бизнесмен, подаривший особняк, продолжает активно помогать в его обустройстве. Взамен требуя одного: никому не раскрывать его инкогнито.