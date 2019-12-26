В то, что чудеса случаются под Новый год, в Омске теперь несокрушимо верят сотрудники и маленькие подопечные детского хосписа "Дом радужного детства".
Да и как иначе, ведь Дед Мороз, не дожидаясь боя курантов, уже сделал им шикарный подарок — коттедж за городом, оборудованный бассейном и бильярдом.
Как рассказал Валерий Евстигнеев, руководитель фонда "Радуга", благотворитель "пожелал остаться неизвестным".
По словам Евстигнеева, поначалу он даже не воспринял всерьез звонок бизнесмена, который сказал, что хочет подарить хоспису, открывшемуся в Омске в апреле 2019 года, загородный дом.
"Сегодня наши специалисты курируют в выездном формате 360 детей. Нам очень нужна база для постоянной реабилитации, но построить еще один объект — мы же реалисты и понимаем, что финансово это не потянуть — возможности не было. А тут этот звонок. Человек готов, более того, очень хочет подарить особняк. За городом. У него только одно условие — использоваться дом должен для помощи детям. Кто сейчас в такое поверить может? Вот и мы поначалу не поверили. Перепроверили 100 раз и объект, и дарителя. Все чисто оказалось", — рассказывает глава благотворительного фонда.
И вот сейчас уже все документы оформлены и полным ходом в здании идут работы по адаптации его для детей-инвалидов, особенно колясочников: устанавливаются пандусы, специальные лестницы и лифт. А бизнесмен, подаривший особняк, продолжает активно помогать в его обустройстве. Взамен требуя одного: никому не раскрывать его инкогнито.
"К июню 2020 года примем в новом доме первых подопечных", — делится мечтой Валерий Евстигнеев.
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