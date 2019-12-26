Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на Новый год

Погода нынешней зимой разнообразна так же, как и территория России. Пока центр страны мокнет под дождем и всерьез — как жители Ленобласти — собирается в "походы по грибы", столбики термометров в Сибири медленно, но неумолимо ползут вниз. И приближаются к отметке 40 градусов, а кое-где и пониже.

Чего же ждать от погоды в новогоднюю ночь? Этот вопрос волнует всех.

Информация о погоде 31 декабря размещена сегодня на сайте Гидрометцентра. Как отметила синоптик Людмила Паршина, прогноз этот пока предварительный, и получен он в результате компьютерного модулирования.

В столице 31 декабря

Новогодняя ночь в Центральной России, в частности в Москве и МО, будет по — весеннему теплой.

Ожидается, что столбики термометров поднимутся до отметки в 6 градусов, с плюсом. Не исключено, что пойдет дождь со снегом.

Информация о погоде 31 декабря размещена сегодня на сайте Гидрометцентра. Как отметила синоптик Людмила Паршина, прогноз этот пока предварительный, и получен он в результате компьютерного модулирования.

Чего ждать от погоды жителям "зауралья"

На Урале в новогоднюю ночь будет небольшой минус: от 3 до 10 градусов ниже нуля. Местами, например, в Курганской области и Пермском крае, вероятен снег.

В Тюменской области ожидается до 11 градусов мороза.

В ХМАО — снег и минус 16.

На Ямале 15 градусов мороза и много снега.

В Приморье — ветрено, без осадков и мороз до минус 34. Исключение — на побережье до минус 15.

На Камчатке — комфортные минус 15 и ясно, без осадков.