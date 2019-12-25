Синоптики: в Новогоднюю ночь в Москве будет аномально тепло

Москву 30 и 31 декабря накроет новая волна тепла. Так, в новогоднюю ночь температура воздуха будет около нуля градусов. Об этом сегодня, 25 декабря, журналистам рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Мы еще не теряем надежду, что погода будет новогодней, но чем ближе к Новому году, тем на это все меньше шансов", — рассказал специалист.

Напомним, во вторник, 24 декабря, в Москве было на 12 градусов выше нормы. Температура воздуха постепенно становится все ниже, на выходные прогнозируется предновогодняя погода, в ночное время — до минус 5 градусов.