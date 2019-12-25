В Красноярске красную икру проверили на качество

В ходе экспертизы красной икры, которая продается в торговых точках города Красноярска, 60% образцов оказались опасными. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил портал Newslab.ru.

Проверка популярного новогоднего деликатеса проводилась экспертами "Красноярского ЦСМ". Они приобрели 10 образцов икры горбуши от разных компаний из Москвы, Новосибирска, Находки, Подмосковья и Ленинградской области, которые продаются в торговых сетях "Командор", "Лента", "Метро Кэш энд Керри" и "О'Кей".

Образцы подверглись проверкам по микробиологическим и физико-химическим характеристикам, присутствию токсичных веществ, а также по видовой принадлежности.

Печальный результат

Исследование показало, что из 10-ти изученных образцов шесть оказались представляющими опасность для здоровья. В них зафиксировано превышение общей микробной обсемененности, а в двух образцах, среди прочего, выявлены бактерии группы кишечных палочек.