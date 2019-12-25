Почему в российские детские сады поставляют некачественную продукцию?

В детские сады и школы Тольятти поставляли мясо больных животных. Ларина Татьяна, член Национального союза мясопереработчиков, в интервью "Правде.Ру" прокомментировала данную ситуацию.

Каким образом это могло произойти?

Я бы перед каждым вашим предложением ставила юридический термин "якобы". Я слышала эту новость по телевидению. Меня возмущает способ подачи информации. К сожалению, в погоне за сенсациями иногда опускают очень важные моменты.

Что касается поставок продукции для детского питания, то государственные и частные учреждения действуют по закону о государственных закупках. Перечень продукции определяет либо Департамент образования, либо Департамент образования с Департаментом здравоохранения. Проводится тендер, либо заключается договор с единственным поставщиком, потому что нет других предложений. В договоре или в государственном контракте четко прописываются требования к продукции, упаковке, срокам хранения, способам доставки и т. д.

Новость о том, что в Тольятти разделывали трупы павших животных, а потом в чем-то вымачивали и поставляли в детские сады, едва потянет на детектив. В реальности это маловероятно. Я 33 года работаю в данной отрасли и 30 лет работаю с продукцией для социального питания (школ, детских садов, больниц). Закон у нас работает.

Вы не верите данной информации?

Не верю. Трупы животных не разделывают. Это может быть в подворном хозяйстве, курице голову отрубили и посчитали, что они все сделали правильно. Убой животных идет под контролем государственной ветеринарной службы, животных проверяют до того, как их забили, во время разделки также проводится определенное количество экспертиз, также есть финальная экспертиза с маркировкой мяса, с регистрацией в соответствующих журналах, с оформлением ветеринарного свидетельства в "Меркурии". Если раньше ветеринарное свидетельство можно было потерять, то сейчас действует электронный документооборот государственной информационной системы, в котором сохраняются все документы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в детские сады и школы Тольятти поставляли мясо больных животных.