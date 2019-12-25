Житель Сальска Ростовской области был оштрафован "за демонстрирование экстремистской символики и наркотических средств".
В местном отделении прокуратуры журналистам пояснили, что мужчина сделал татуировки в виде свастики и растения, которое содержит наркотические вещества, на лицо.
Как удалось выяснить сотрудникам прокуратуры, своими фото, где заметны татуировки с запрещенными символами, мужчина делился с пользователями соцсетей.
В результате, суд обязал жителя Сальска выплатить штраф в сумме шести тысяч рублей.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.