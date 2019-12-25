Житель Ямала пойдет под суд за ловлю рыбы

Жителя Ямала будут судить за незаконный вылов рыбы. Ущерб, который был нанесен биологическим ресурсам его действиями, оценивается экспертами в 295 тысяч рублей.

В процессе рейда 17 сентября текущего года в протоке Большой Харпосол Приуральского района сотрудниками Салехардского линейного отделения полиции был задержан мужчина 1956 года рождения.

Он на лодке занимался добычей рыбы сетями, общая длина которых составила 140 метров. В ходе осмотра лодки была найдена 81 особь ценной промысловой рыбы чир.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ, предполагающее нелегальную добычу водных биологических ресурсов. Материалы дела в ближайшее время рассмотрит суд.