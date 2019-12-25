В Ростовской области открылись предновогодние ярмарки

В городах Ростове-на-Дону и Новочеркасске пройдут предновогодние ярмарки. Труженики донских сел представят местным жителям свою продукцию. Об этом журналистам рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщает ИА REGNUM, мясную продукцию, овощи, фрукты и другие виды продовольствия представят сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и компании пищевой и перерабатывающей промышленности из различных сел Ростовской области. Для гостей ярмарок будет предложен широкий ассортимент продуктов. Ожидается, что их цена будет ниже рыночных на 10-15%.

А ранее источник писал, что на Дону семье из четырех человек салат "Оливье" в этом году будет стоить 286 рублей, что на 3% выше, чем в 2018-ом. Увеличение стоимости связано с ростом цен на вареную колбасу.