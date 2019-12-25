Сотрудников Минобороны поздравят икрой и сертификатами в магазины

В качестве подарков к новогодним праздникам сотрудники Министерства обороны России получат сертификаты "Л'Этуаль" и подарочные карты супермаркетов "Лента" и "Перекресток". Об этом сообщает "РБК".

"Общий размер трат ведомства на новогодние праздники составит примерно 33 миллиона рублей", — сообщает источник. Указывается, что эта сумма почти на шесть миллионов превышает прошлогоднюю.

Большая часть средств была потрачена в Москве: свыше 26 млн рублей. Из них около пяти миллионов пойдут на устройство "елки" министра обороны с подарками. Еще 33,5 млн рублей потратят на приобретение подарочных карт "Перекрестка".

Также около 900 тысяч рублей потратят на покупку сертификатов "Л'Этуаль". Работники структур Минобороны в Иркутской области и городе Санкт-Петербурге получат подарочные карты торговой сети "Лента". В Свердловской области сотрудникам ведомства подарят сертификаты "Мегамарт".