Чиновников в России планируют пересадить на такси

Чиновников в России, возможно, пересадят со служебного транспорта на такси. Об этом передает информагентство ТАСС, ссылаясь на первого вице-премьера и министра финансов России Антона Силуанова.

Как пояснил министр, уже имеются подготовленные предложения по поводу того, как пересадить чиновников на такси.

"Нами подготовлены предложения о том, чтобы попробовать агрегаторы такси в качестве автотранспорта, которым пользуются чиновники", — сказал Силуанов.

Как напоминает ura. news, два года назад эксперимент по пересадке госслужащих на такси был запущен в Ленинградской области. Как пояснял глава региона Александр Дрозденко, уменьшить автопарк правительства должны были для экономии.