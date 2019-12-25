За шесть лет в Москве появится более 60 станций метро

Власти российской столицы запланировали построить свыше 60 станций метрополитена — примерно 150 километров линий — к 2026 году. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как сообщает "Интерфакс", по словам Хуснуллина, только до 2022 года планируется возведение 31-ой станции и двух электрических депо для обслуживания составов, а в 2023–2026 годах — 33 станции и одно электродепо. В предстоящие годы, уточнил заместитель мэра, будет завершено строительство Большой кольцевой линии, также будет продлена Некрасовская, Сокольническая, Люблинско-Дмитровская, Калининско-Солнцевская и Арбатско-Покровская ветки.

Кроме этого, возведут новые радиусы в Коммунарку, Рублево-Архангельское и от территории ЗИЛа через Бирюлево до Рязановского. Как пояснил чиновник, пригородные электрички выступят в качестве продолжения системы наземного транспорта.