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Источник Правда.Ру

В Госдуме задумались о введении "новогоднего капитала" для пенсионеров

Общество

Борис Чернышов, заместитель председателя думского комитета по образованию, выступил с инициативой создать для одиноких пенсионеров "новогодний капитал".

По мнению депутата, государство должно позаботиться о том, чтобы старики могли себе позволить купить "все необходимое" для праздника без ущерба для "весьма скромного личного бюджета".

"С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется", — говорит Чернышов.

Данное предложение уже направлено на рассмотрение Максиму Топилину, министру труда и соцзащиты.

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