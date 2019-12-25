Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В поселке за Уралом единственная котельная оказалась вне закона

Общество

В небольшом поселке Юргамыш в Курганской области, население которого составляет 7,5 тысяч человек назревает коммунальный бунт. И коллапс. Одновременно.

Жители возмущены тем, что им с начала отопительного сезона не приносят счета за тепло. То есть, существует вероятность того, что в один не прекрасный момент сумма в платежках все же появится, но будет "неподъемной". А еще "неплатежи" чреваты потерей льготных выплат.

Сейчас тепло в дома юргамышцев поступает. Но, как все в селе знают, их единственная котельная в этом году "оказалась вне закона", а собственник ее — Леонид Бычков, директор ООО "Теплоресурс" — находится под судом за то, что "принадлежащая ему котельная в Юргамыше работала без лицензии".

Парадокс: котельной работать нельзя (лицензии-то так и нет), но и остановить ее — незаконно (зима же, а альтернативного источника тепла тоже нет).

Вот и работает котельная работает без выставления счетов потребителям.

Глава Юргамышского района Олег Язовских признал, что ситуация сложилась абсурдная.

"Мы ждем решения суда. Следующее заседание, по словам Бычкова, состоится 22 января 2020 года", —

— говорит Язовских.

Темы котельная вне закона олег язовских леонид бычков поселок юргамыш курганская область
Актуальная аналитика
Формула небес
Подключенные к небесному каналу - Гороскоп дня
Профилактика
Пять способов снять стресс и помочь вашему сердцу
Достижения медицины
Риск самоубийства выше у людей с черепно-мозговой травмой
Новости Все >
Голикова пожаловалась на ужасное состояние российской медицины
В поселке за Уралом единственная котельная оказалась вне закона
В Роструде рассказали, как должны оплачиваться новогодние каникулы
НАТО готовится отрепетировать нападение на Россию
Регионам вручили премии за креативность в решении социальных проблем
Фотоколлаж использовало командование ВСУ для обвинения РФ в "агрессии"
Продюсер раскрыл тайну: сколько зарабатывают артисты на корпоративах
В правительство Челябинска вызвали бригаду психиатров
Депутат Валуев: доказательств об изменении базы данных нет
Российская пианистка трагически погибла в Венгрии
Последние материалы
Голикова пожаловалась на ужасное состояние российской медицины
В поселке за Уралом единственная котельная оказалась вне закона
В Роструде рассказали, как должны оплачиваться новогодние каникулы
НАТО готовится отрепетировать нападение на Россию
Регионам вручили премии за креативность в решении социальных проблем
Фотоколлаж использовало командование ВСУ для обвинения РФ в "агрессии"
Продюсер раскрыл тайну: сколько зарабатывают артисты на корпоративах
В правительство Челябинска вызвали бригаду психиатров
Депутат Валуев: доказательств об изменении базы данных нет
Российская пианистка трагически погибла в Венгрии
Популярное
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг

Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.

"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Бывший СССР
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
КПРФ
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
Соломон Соловьев Подключенные к небесному каналу - Гороскоп дня Соломон Соловьев Конрад Ренкас "Инициатива трёх морей": экономика или политика? Конрад Ренкас Игорь Буккер If Day: история о том, как псевдонацисты оккупировали Виннипег Игорь Буккер
Комментарии
В Париже балерины протестовали в образах из "Лебединого озера"
Тотальная украинизация: отменить нельзя внедрять
Сенат США определил условия для снятия санкций с России
В Крыму не стали обращать внимания на претензии ЕС по Крымскому мосту
Врач-кинезиолог рассказала, как избежать образования косточек на ногах
Польша должна извиниться за своего посла в нацистской Германии
Россия и Украина проведут окончательные переговоры по транзиту газа
Россия и Украина проведут окончательные переговоры по транзиту газа
Россия и Украина проведут окончательные переговоры по транзиту газа
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Россия и Украина проведут окончательные переговоры по транзиту газа
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
России нечем достраивать "Северный поток-2"
Россия и Украина проведут окончательные переговоры по транзиту газа
Польша должна извиниться за своего посла в нацистской Германии
"Армия - это лотерея". Эксперт рассказал о дедовшине
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Россия и Украина проведут окончательные переговоры по транзиту газа
Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ