В поселке за Уралом единственная котельная оказалась вне закона

В небольшом поселке Юргамыш в Курганской области, население которого составляет 7,5 тысяч человек назревает коммунальный бунт. И коллапс. Одновременно.

Жители возмущены тем, что им с начала отопительного сезона не приносят счета за тепло. То есть, существует вероятность того, что в один не прекрасный момент сумма в платежках все же появится, но будет "неподъемной". А еще "неплатежи" чреваты потерей льготных выплат.

Сейчас тепло в дома юргамышцев поступает. Но, как все в селе знают, их единственная котельная в этом году "оказалась вне закона", а собственник ее — Леонид Бычков, директор ООО "Теплоресурс" — находится под судом за то, что "принадлежащая ему котельная в Юргамыше работала без лицензии".

Парадокс: котельной работать нельзя (лицензии-то так и нет), но и остановить ее — незаконно (зима же, а альтернативного источника тепла тоже нет).

Вот и работает котельная работает без выставления счетов потребителям.

Глава Юргамышского района Олег Язовских признал, что ситуация сложилась абсурдная.

"Мы ждем решения суда. Следующее заседание, по словам Бычкова, состоится 22 января 2020 года", —

— говорит Язовских.