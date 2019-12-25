В Роструде рассказали, как должны оплачиваться новогодние каникулы

Длинные новогодние каникулы не должны «ударить по кошельку россиян».

О том, как правильно рассчитывается зарплата за более, чем недельные, выходные, рассказал Иван Шкловец, заместитель руководителя Роструда.

«Для тех работников, кто получает оклад, в ТК РФ прописана гарантия того, что, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней - не основание для снижения зарплаты. А те, кто работает на сдельной основе, за нерабочие праздничные дни должно выплачиваться дополнительное вознаграждение», -

- пояснил Шкловец.

Напомним, что отношение к таким длительным «новогодним каникулам» у нас весьма неоднозначное. В этом году даже звучали предложения об их сокращении. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.