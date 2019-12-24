Контрразведчик Булавин не доглядел за таможней

Резонансное дело руководителей таможни, которое раскручивается в канун Нового года, может стоить должности руководителю ФТС генерал-полковнику Владимиру Булавину. Бывший полпред в СЗФО, экс-заместитель секретаря Совбеза и почетный чекист-контрразведчик вот уже три с половиной года возглавляет таможенное ведомство, но, похоже, так и не успел или не сумел навести порядок на таможне.

О чем говорить, если по итогам оперативно-следственных мероприятий под арест, вынесенный Басманным судом Москвы, угодил начальник одного из ключевых управлений ФТС — таможенного расследования и дознания — генерал Александр Кизлык, а также его заместитель Алексей Серебро. При этом у арестованных дельцов от таможни оперативники слитками изымали золото и пачками — доллары с евро. А ведь управление расследования и дознания ФТС — это фактически спецслужба внутри таможенного ведомства, которая курируется заместителем руководителя ФТС Олегом Губайдуллиным и контролируется самим главным таможенником Булавиным.

Таможня при Булавине гниет сразу по нескольким направлениям, о чем свидетельствуют обыски и находки вещдоков в офисах Центральной энергетической таможни, Домодедовской и Внуковской таможен. Сколько направлений — столько и возбужденных дел, по которым Булавину и его подчиненным генералам приходится отвечать на нелицеприятные вопросы следствия. На Центральной энергетической таможне следственно-оперативная группа вскрыла такие злоупотребления, которые прежним руководителям таможенной службы и не снились.

ЦЭТ до последнего дня возглавлял полковник Сергей Пирог, а курировал в структуре ведомства первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов. Шутка ли: в зону ответственности Центральной энергетической таможни входит контроль за взысканием и перечислением в федеральный бюджет таможенных платежей в процессе оформления вывозимой топливно-сырьевой продукции (ТСП) трубопроводным и морским транспортом, а также по линиям электропередачи.

В подчинении ЦЭТ находятся 11 таможенных постов и независимые отделы, обеспечивающие таможенное оформление и контроль энергоносителей. В общем, денежные потоки через ЦЭТ текли рекой. Но вопрос в том, куда они уплывали. Эту проблему мог бы прояснить начальник ЦЭТ полковник Пирог, но если верить информации ряда СМИ, он сумел уехать до того, как к нему в офис нагрянули оперативники и следователи. Не обнаружилось Пирога и дома: судя по всему, полковник сделал ноги и мог вообще скрыться за пределами РФ. Как говорят, коррупционера якобы вовремя мог предупредить кто-то из штаба следствия, в связи с чем по этому факту ныне проводятся отдельные проверки и возбуждается особое дело о предательстве.

Между тем, как сообщается, в личных закромах высокопоставленных руководителей, которым также удалось пуститься в бега, при обыске найдены и изъяты почти 100 млн долларов наличными. При этом, судя по всему, беглецы ушли не с пустыми руками: участники преступной сети, опутавшей таможню, скорее всего, участвовали и в выводе активов за рубеж.

Примечательно, что отправленный в камеру СИЗО теперь уже бывший начальник управления таможенного расследования и дознания ФТС генерал Кизлык в прошлом — прокурор Рязанской области. Старожилами ведомства и таможенниками с большим послужным списком считаются и подпавшие под подозрение и допросы заместителя руководителя ФТС Губайдуллин с Давыдовым.

Конечно, ввиду былых заслуг Владимиру Булавину вряд ли грозит испытание, подобное тому, что Басманный суд назначил его подчиненному экс-прокурору Кизлыку. В свое время такая чаша минула и предшественника Булавина Андрея Бельянинова. Однако в том, что карьера генерал- полковника Булавина вот-вот сделает крутой зигзаг, можно практически не сомневаться.

Сергей Семенчук.