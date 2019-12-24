Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российская Конституция должна точечно корректироваться. Такую позицию председатель парламента высказал на встрече законодателей с президентом страны Владимиром Путиным. По мнению Володина, Конституция России требует точечной корректировки для внедрения связей между уровнями публичной власти.

"Конституция - это живой инструмент, ваши слова, он должен соответствовать уровню развития общества, поэтому отдельные и при этом аккуратные изменения возможны. Страна развивается, многие вопросы в конституционной сфере действительно становятся актуальными. И как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет свое. Это касается не только баланса ветвей власти, этот вопрос мы обсуждали с фракциями в Государственной думе и органами местного самоуправления, вы об этом говорили ранее. Сегодня нет связи между уровнями публичной власти. Это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах", - пояснил свою инициативу Володин.