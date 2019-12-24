Росстат обнародовал данные о занятости в России

Безработица в России в ноябре 2019 года составила 4,6% от экономически активного населения. Такие же цифры были и в октябре этого года. Эти данные сегодня, 24 декабря, обнародовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, в ноябре численность рабочей силы в нашей стране в возрасте 15 лет и старше достигла 76,2 млн человек. Из них 72,7 млн человек — это занятые экономической деятельностью и 3,5 млн человек — не трудоустроенные или не имеющие дохода, занятые поиском места и готовые начать работу в ближайшее время.

При этом показатель общего уровня занятости населения в России в прошедшем месяце составил 60%.

По сведениям на конец ноября 2019 года, в органах службы занятости населения РФ было зарегистрировано в качестве безработных 664 тысячи граждан, что на 3% больше, чем в октябре, и на 0,5% больше, чем в ноябре прошлого года.