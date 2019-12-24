Более 12 тысяч человек заболели ОРВИ в Ростовской области

В Ростовской области с 16 декабря по 22 декабря текущего года ОРВИ заболели свыше 12,4 тысяч жителей. Эти цифры на 7,4% ниже эпидемического порога. Об этом журналистам рассказали в местном управлении Роспотребнадзоре.

Представители ведомства пояснили, что на неэпидемическом уровне сохраняется заболеваемость и в Ростове-на-Дону, где зарегистрировано 3,8 тысяч случаев, что на 43,5% ниже эпидемического порога.

По словам специалистов, вместе с этим количество госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ на Дону сохранилось на уровне прошлой недели.