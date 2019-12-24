В МЧС объяснили, как можно курить на балконах

Новые противопожарные правила не запрещают жителям России курить на балконах, однако они должны соблюдать некоторые правила, чтобы обезопасить свою жизнь и своих соседей. Об этом РИА "Новости" рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Сам процесс курения на балконе — он не противоправен. Но когда вы швырнете свой окурок, и он попадет другому на балкон, и там произойдет пожар, сгорят вещи, чужое имущество на сумму 250 тысяч и более (рублей), или кто-то получит тяжелый вред здоровью, или, не дай бог, кто-то погибнет, — вы юридически будете отвечать в соответствии с действующим законом", — пояснил сотрудник МЧС.

По словам Еникеева, человеку, курящему на балконе нужно обязательно иметь под рукой пепельницу и воду.