ВЦИОМ: 80% жителей РФ довольны своей жизнью

Всероссийский центр изучения общественного мнения определил объем россиян, которые довольны своей жизнью. По результатам телефонного опроса, около 80% жителей РФ довольны положением дел. Примечательно, что 20 лет назад довольны своей жизнью были только 62% жителей России.

90% респондентов рассказали, что в целом довольны кругом своего общения. Об удовлетворенности образованием высказались 81% опрошенных. Меньше половины (46%) участников опроса довольны материальным положением своей семьи. В 2000 году довольны материальным положением были только 25% россиян.