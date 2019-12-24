В Кремле высказались об идее отменить НДФЛ для малоимущих

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет единой позиции по инициативе отмены подоходного налога для малоимущих. Ранее Владимир Путин пообещал подумать об отмене НДФЛ для малоимущих граждан на встрече с региональными омбудсменами.