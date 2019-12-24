Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет единой позиции по инициативе отмены подоходного налога для малоимущих. Ранее Владимир Путин пообещал подумать об отмене НДФЛ для малоимущих граждан на встрече с региональными омбудсменами.
"Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне", — пояснил пресс-секретарь президента.
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