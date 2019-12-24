Бизнесмен из Сибири продает целый поселок с жителями

Неожиданно на одном из популярных сайтов объявлений оказалось предложение о покупке небольшой сибирской деревни. И цена не такая уж большая — 20 миллионов рублей. За эту сумму покупатель получит склад, ферму и около 45 домов вместе с жителями. Об инциденте рассказал телеканал "НТВ".

"Властелином" села Васильевка объявил себя местный бизнесмен Федяев. По словам местных жителей, история с владением земель очень запутанная. Еще в 90-е годы руководитель минусинского строительного комбината получил земли в бессрочное пользование для производства сельскохозяйственной продукции. Затем каким-то образом он стал полноправным владельцем земли.

Около 20 жителей смогли пройти суды и другие инстанции, чтобы доказать свои права на дома, однако остальные так и проживают в домах, которые принадлежат предпринимателю.