Агентство Zoom Market составило список самых депрессивных городов России на основе социального опроса. Жителей 25 городов опросили о том, испытывают ли они счастье, а также считают ли себя депрессивными людьми.
Первое место в рейтинге "депрессивности" занял Норильск. На втором месте расположилась Пермь. Столица России заняла 18-е место в рейтинге. В десятку депрессивных городов вошли Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Череповец, Брянск, Омск и Челябинск.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.