Опубликован список самых депрессивных городов РФ:18-е место у Москвы

Агентство Zoom Market составило список самых депрессивных городов России на основе социального опроса. Жителей 25 городов опросили о том, испытывают ли они счастье, а также считают ли себя депрессивными людьми.

Первое место в рейтинге "депрессивности" занял Норильск. На втором месте расположилась Пермь. Столица России заняла 18-е место в рейтинге. В десятку депрессивных городов вошли Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Череповец, Брянск, Омск и Челябинск.