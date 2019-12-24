Россияне назвали худшие подарки на Новый год

Сувениры и подарки с символикой года, а также мягкие игрушки и весы оказались в числе самых нежеланных для жителей России новогодних подарков. Таковыми оказались итоги исследования от проекта Hi-Tech Mail. ru, обнародованного 24 декабря.

Так, 57% респондентов считают худшим подарком безделушки и символы года, 52% — мягкие игрушки, 49% — весы, по 48% выбрали мыло, календарь и станок для бритья, 45% — массажный коврик. В топ-10 плохих подарков также вошли биткоин (42%), косметические наборы (40%) и полотенце (38%).

Самым плохим подарком среди электроники респонденты назвали электрическую бритву (48%). Еще многие не хотели бы получить игровую консоль (14%), музыкальную колонку (38%) и электронную книгу (37%).

При этом свыше половины опрошенных (53%) рассказали, что выбирают подарки для родных, учитывая их пожелания. Для 18% россиян одариваемые заранее подготавливают список подарков, другие 15% делают выбор наугад. Большая часть россиян (81%) сказали, что никогда не брали займы на покупку новогодних подарков.