Украинская диаспора назвала Крымский мост "уроком Киеву"

Полноценный запуск Крымского моста — это урок для сегодняшней власти Киева. Они должны, наконец, понять, что с народом Крыма с позиции силы и шантажа разговаривать бесполезно.

Такое заявление сделала Анастасия Гридчина, лидер украинской общины Крыма.

Более того, по ее словам, окончание строительства моста и запуск в эксплуатацию еще одной — теперь железнодорожной — его части — это "великое событие не только для Крыма, но и для всего мира".

То, что Крым теперь, благодаря мосту через Керченский пролив, надежно связан с материковой частью России — доказательство для всех, что Крым в составе России -всерьез и надолго. И изменить решение его населения не получится ни угрозами, ни блокадами, как это пытались неоднократно сделать украинские власти.

"В Киеве просчитались, если думали, что с крымчанами можно говорить с помощью давления, силы и шантажа. Вот и транспортную блокаду, устроенную нам в 2014-ом, преодолели", —

— говорит главная крымская украинка.

Напомним, что открытие железнодорожной ветки Крымского моста "с неодобрением" встретили чиновники ЕС. Что именно им не понравилось, читайте здесь.