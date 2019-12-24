Роспотребнадзор: Не готовьте новогодние салаты заранее

Есть в России давняя традиция: новогодний стол должен быть обильным. Стремясь хоть немножко "разгрузить" себе 31 декабря, хозяйки готовят салаты загодя. Делать этого категорически нельзя, предупреждает Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства напоминают россиянам, что у продуктов, а уж тем более "сложносоставных", весьма короткий срок годности.

Сколько можно хранить закуски и салаты

"Закуски и горячие блюда "живут" от 6 до 18 часов, потом в продуктах начинается процесс порчи, который поначалу может быть незаметен глазу", — предупреждают в Роспотребнадзоре. И напоминают:

"Все заготовки для любых блюд, сделанные заранее, нужно хранить в холодильнике. И не забывать после встречи Нового года снова убрать на холод то, что не съели".

Еще один важный момент: продукты и алкоголь можно покупать только в магазинах, а никак не "с рук".

Кстати, к покупке алкоголя нужно подходить особенно внимательно, чтобы не приобрести суррогат. Как проверить качество крепких "горячительных" напитков, читайте здесь.