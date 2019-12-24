Есть в России давняя традиция: новогодний стол должен быть обильным. Стремясь хоть немножко "разгрузить" себе 31 декабря, хозяйки готовят салаты загодя. Делать этого категорически нельзя, предупреждает Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства напоминают россиянам, что у продуктов, а уж тем более "сложносоставных", весьма короткий срок годности.
"Закуски и горячие блюда "живут" от 6 до 18 часов, потом в продуктах начинается процесс порчи, который поначалу может быть незаметен глазу", — предупреждают в Роспотребнадзоре. И напоминают:
"Все заготовки для любых блюд, сделанные заранее, нужно хранить в холодильнике. И не забывать после встречи Нового года снова убрать на холод то, что не съели".
Еще один важный момент: продукты и алкоголь можно покупать только в магазинах, а никак не "с рук".
Кстати, к покупке алкоголя нужно подходить особенно внимательно, чтобы не приобрести суррогат. Как проверить качество крепких "горячительных" напитков, читайте здесь.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.