Искусственную сосну продают в Якутске почти за 30 тыс.рублей

На рынках города Якутска, кроме натуральных елей, в большом ассортименте присутствуют искусственные новогодние деревья.

"На "Столичном" рынке цены различаются. Так, белая елка с подсветкой высотой 1,5 метра продается за три тысячи рублей, чуть дальше аналогичный товар стоит уже 2 500 рублей. Есть елки и "бюджетные" — до тысячи рублей, но есть и супер-деревья, например, роскошная 5-метровая искусственная сосна стоимостью за 28 тысяч рублей. Не слишком ли много?", — задается вопросом издание SakhaDay.

А ранее СМИ сообщали, что в России открылись елочные рынки, где каждому доступно выбрать дерево по душе и по бюджету. Отмечалось, что дешевле всего обойдется покупка в лесхозе.