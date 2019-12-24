Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, какую сумму в среднем переводят гастарбайтеры на родину, используя статистические данные за три квартала 2019 года. Результат показал, что последние годы средний показатель переводов в страны СНГ остается стабильным - в районе 422 долларов.
Стабилен и показатель переводов из СНГ в Россию. Примечательно, что в страны дальнего зарубежья трудовые мигранты отправляют намного больше средств. Например, средняя сумма денежных переводов в Израиль, Турцию и Вьетнам составляет 775 долларов.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.