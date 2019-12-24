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Источник Правда.Ру

Роскачество: китайские фейерверки безопасны

Общество

В преддверие новогодних праздников, во время которых россияне очень любят запускать салюты, специалисты Роскачества провели проверки самых "ходовых" торговых марок фейерверков китайских производителей.

Результаты проверки опубликованы сегодня, 24 декабря, на официальном сайте ведомства.

"Процент "условно некачественной" продукции крайне мал. Жесткий контроль ввоза, сертификация, лицензирование — все эти защитительные механизмы работают, ограждая российского потребителя от некачественной пиротехнической продукции", —

— говорит Владимир Жихарев, президент Московской пиротехнической ассоциации.

Как сообщает пресс-служба Роскачества, специалистами для исследования были отобраны фейерверки 10 производителей из Китая.

Из них только у одного — Piroff Fireworks — были обнаружены несоответствия в маркировке: вместо указанных на упаковке 35 секунд салют проработал 29.

Остальная продукция, — написано в опубликованном отчете, — "оказалась качественной и безопасной, не только для людей, но и для окружающей среды":

концентрация вредных веществ в воздухе после их запуска оставалась в пределах нормы. Уровень шума также не вышел за пределы допустимого значения в 140 дБ.

И еще один важный для потребителей момент отметили в Роскачестве: цена салюта никак не связана с его "эффектами". Так, например:

  • пиротехническое изделие стоимостью 550 рублей проработало 25,7 секунд, в то время как салют за 1090 рублей — 24,5 секунд.
  • салют за 790 рублей светился в разы ярче, чем за 1065 рублей.

 

Темы цена качество роскачество безопасность владимир жихарев китайские фейерверки
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