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Источник Правда.Ру

На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину

Общество

Алиса Яровская, журналистка, принимавшая участие в пресс-конференции президента 19 декабря и сумевшая задать "больной" для жителей Ямала вопрос, сразу по возвращении из Москвы была уволена из ОГТРК "Ямал-Регион".

Поводом, как говорят коллеги Яровской, послужило недовольство властей заданным вопросом.

Что "крамольного" спросила журналистка

На пресс-конференции Алиса Яровская рассказала о проблеме строительства моста через Обь:

"Губернатор Дмитрий Артюхов делает все возможное для того, чтобы проект состоялся. Но дело не двигается, а разговоров об этом становится все меньше. Владимир Владимирович, нельзя ли подключить федеральную "тяжёлую артиллерию"?"

Президент ответил, что мост, о котором спросила журналистка, важен для Ямала, потому что

"…расшивает ситуацию в этом регионе. Выход железной дороги к портам, мимо которых проходит Северный морской путь, крайне важен для нас. Это должно быть синхронизировано с объёмами перевозок по этому маршруту, и соответствующим образом должна расти и инфраструктура".

Что оказалось "не так"

Власти же Ямала посчитали прозвучавший вопрос "негативным" и после пресс-конференции, как пишет портал URA. RU со ссылкой на собственный источник, приняли решение сотрудничество с Яровской прекратить. Еще одной каплей в "чаше терпения чиновников" стало то, что вопросы, которые должны были быть заданы, заранее согласовывались с учредителем:

"все должны были спрашивать о перспективе развития Северного широтного хода-2",

а она (Яровская) "вылезла" с тем, про что спрашивать "не дозволено" было.

"Регион-Ямал" хранит молчание

К слову, Алиса Яровская — не рядовой журналист телекомпании. Ее пригласили в "Регион-Ямал" из московского офиса РБК ТВ. С марта 2019 года она снимала для региональной телекомпании программы на политические темы.

В ямальской ТК ситуацию комментировать отказались, сославшись на то, что гендиректор Эдуард Ярмаметов сейчас находится в отпуске.

Темы ямал увольнение алиса яровская вопрос президенту
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