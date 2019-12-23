Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым

Отец Рамиля Шамсутдинова Салим заявил, что обвиняемые в издевательствах над его сыном признали свою вину.

Ранее сообщалось, что было заведено еще одно уголовное дело, где Шамсутдинов проходит в качестве потерпевшего.

"Дело рассматривают в особом порядке, это говорит о том, что подсудимые согласились с доводами следствия - то есть фактически подтвердили свою вину", - рассказал Салим Шамсутдинов.

По словам Шамсутдинова-старшего, по этому уголовному делу потерпевшими проходят еще трое военнослужащих.