Отец Рамиля Шамсутдинова Салим заявил, что обвиняемые в издевательствах над его сыном признали свою вину.
Ранее сообщалось, что было заведено еще одно уголовное дело, где Шамсутдинов проходит в качестве потерпевшего.
"Дело рассматривают в особом порядке, это говорит о том, что подсудимые согласились с доводами следствия - то есть фактически подтвердили свою вину", - рассказал Салим Шамсутдинов.
По словам Шамсутдинова-старшего, по этому уголовному делу потерпевшими проходят еще трое военнослужащих.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.