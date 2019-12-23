Путин рассказал, чем заменяет чай в своем рационе

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественностью в Адыгее рассказал о том, чем он заменяет чай. По его словам, он уже давно отказался от классического чая.

"Я пью облитые кипятком травы Алтая", - раскрыл секрет российский лидер.

На встрече фермер Олег Сирота передал Владимиру Путину сыр собственного производства, а гендиректор винодельческого предприятия "Фанагория" Петр Романишин подарил президенту вино 2016 года.