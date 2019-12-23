Соцопрос: треть жителей России не читает книги

Примерно 33% жителей России рассказали, что вообще не читают книг — ни бумажных, ни электронных. Таковыми оказались данные опроса, проведенного Mediascope.

Большая часть граждан, не читающих книги, проживает в небольших населенных пунктах (40%). В Москве признали себя не читающими никакую литературу 22% респондентов, в Санкт-Петербурге — 21%.

Чаще всего читают люди в возрасте от 16 до 34 лет (75%), меньше всех — люди старше 55 лет, в этой возрастной группе читающих 61%.

Какую литературу предпочитают россияне?

Как выяснилось по итогам опроса, главным образом, россияне читают книги для детей (31%) и исторические романы (30%). Примерно четверть опрошенных отдают предпочтение русской и зарубежной классике.

Отмечается, что жители РФ чаще приобретают книги, чем читают их. Читающих только 53%, а тех, кто покупает книги — 88%.