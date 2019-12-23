Владимир Путин открыл железнодорожный сегмент Крымского моста

Президент России Владимир Путин отправился из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе, открыв железнодорожное сообщение между Крымом и материковой Россией. Вместе с российским лидером в автобусе находятся рабочие, с которыми Путин проведет беседу.

Ранее Владимир Путин открыл автомобильную часть Крымского моста. Церемония введения автомобильного моста в эксплуатацию прошла в мае 2018 года. Президент России лично проехал в грузовике по мосту.