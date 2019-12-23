Президент России Владимир Путин отправился из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе, открыв железнодорожное сообщение между Крымом и материковой Россией. Вместе с российским лидером в автобусе находятся рабочие, с которыми Путин проведет беседу.
Ранее Владимир Путин открыл автомобильную часть Крымского моста. Церемония введения автомобильного моста в эксплуатацию прошла в мае 2018 года. Президент России лично проехал в грузовике по мосту.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.