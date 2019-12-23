Последний день 2019 года в Мурманской области будет выходным. В ходе оперативного совещания об этом сообщил губернатор региона.
Отмечается, что решение губернатора касается только бюджетных организаций. Но и частным компаниям власти посоветовали последовать их примеру.
Чтобы отдохнуть 31 декабря, работникам бюджетной сферы придется провести лишнюю субботу на рабочем месте. Речь идет о 28 декабря, который станет рабочим днем.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.