Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным

Последний день 2019 года в Мурманской области будет выходным. В ходе оперативного совещания об этом сообщил губернатор региона.

Отмечается, что решение губернатора касается только бюджетных организаций. Но и частным компаниям власти посоветовали последовать их примеру.

Взамен придется поработать в субботу

Чтобы отдохнуть 31 декабря, работникам бюджетной сферы придется провести лишнюю субботу на рабочем месте. Речь идет о 28 декабря, который станет рабочим днем.