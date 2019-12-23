Путин проедет в поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл на церемонию открытия железнодорожного пути Крымского моста. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не только примет участие в церемонии открытия, но и лично проедет в поезде по мосту.

Песков напомнил, что строители начали возводить Крымский мост в феврале 2016 года. Сейчас он является самым протяженным мостом в России и во всей Европе. Владимир Путин планирует выехать из Крыма и направиться в Краснодарский край. В процессе поездки он пообщается с рабочими, которые возводили мост.