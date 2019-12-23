Традиционно в конце года компания Mediascope подвела итоги народного рейтинга в сфере кинематографа.
Согласно опубликованного пресс-релиза, самым любимым зарубежным сериалом у российского зрителя стала "Игра престолов", а из отечественных киносериалов — "След", который идет на 5 канале.
Помимо названных популярными стали сериалы "Сваты", "Тайны следствия", "Ментовские войны!, "Доктор Хаус" и — внимание! — "17 мгновений весны".
Самым "впечатляющим" фильмом зрители назвали военную драму "Т-34". На втором месте — "Джокер", на третьем — "Движение вверх".
Напомним, ранее "Правда.ру" рассказывала об еще одном исследовании, проведенном Mediascope. О нем подробнее читайте здесь.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.