"Игра Престолов" и "След" стали любимыми сериалами россиян

Традиционно в конце года компания Mediascope подвела итоги народного рейтинга в сфере кинематографа.

Согласно опубликованного пресс-релиза, самым любимым зарубежным сериалом у российского зрителя стала "Игра престолов", а из отечественных киносериалов — "След", который идет на 5 канале.

Помимо названных популярными стали сериалы "Сваты", "Тайны следствия", "Ментовские войны!, "Доктор Хаус" и — внимание! — "17 мгновений весны".

Самым "впечатляющим" фильмом зрители назвали военную драму "Т-34". На втором месте — "Джокер", на третьем — "Движение вверх".

Напомним, ранее "Правда.ру" рассказывала об еще одном исследовании, проведенном Mediascope. О нем подробнее читайте здесь.