Названы способы заработать 100 тыс. руб. на новогодних праздниках

Сервисы поиска работы отмечают, что новогодние каникулы - идеальное время, чтобы найти подработку. Такая временная занятость сможет принести доход более ста тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Традиционно предновогодний период и сами новогодние праздники являются высоким сезоном на рынке труда в том, что касается временного трудоустройства и краткосрочного найма персонала. Тем, кто желает не отдохнуть, а, напротив, подзаработать, в этот период стоит обратить внимание на вакансии в сферах развлечений, организации праздников и анимация на них, продажи новогодних украшений и сувениров, билетов, доставки товаров на дом, фотографии и видеосъемок. Средний заработок за такую работу в праздники вполне может превышать 100 тыс. рублей", - рассказали представитель компании HeadHunter.