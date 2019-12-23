Сервисы поиска работы отмечают, что новогодние каникулы - идеальное время, чтобы найти подработку. Такая временная занятость сможет принести доход более ста тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
"Традиционно предновогодний период и сами новогодние праздники являются высоким сезоном на рынке труда в том, что касается временного трудоустройства и краткосрочного найма персонала. Тем, кто желает не отдохнуть, а, напротив, подзаработать, в этот период стоит обратить внимание на вакансии в сферах развлечений, организации праздников и анимация на них, продажи новогодних украшений и сувениров, билетов, доставки товаров на дом, фотографии и видеосъемок. Средний заработок за такую работу в праздники вполне может превышать 100 тыс. рублей", - рассказали представитель компании HeadHunter.
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