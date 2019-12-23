Кардашьян будет рекламировать армию Британии

Изображение ягодиц американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян будет мелькать в рекламе Британской армии. Об этом передает издание Daily Mail.

Военным руководством Великобритании подготавливается новая рекламная кампания, призывающая молодых людей на службу. Власти считают, что армия вселяет гораздо большую уверенность, чем лайки в социальных сетях — эту мысль они и пропагандируют среди молодежи в качестве главного тезиса своей кампании.

Повысить привлекательность службы в войсках британское минобороны намерено за счет фото Ким Кардашьян. Кампания будет запущена в январе будущего года. В не войдут блиц-шоу на ТВ, плакаты и посты в социальных сетях. Власти таким образом хотят внушить молодым людям, что служба в армии даст им уверенности на всю жизнь, в отличие от кратковременного внимания, когда их фото понравилось кому-то в Сети.