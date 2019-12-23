Концертный директор актрисы Натальи Бочкаревой Сергей Лавров прокомментировал скандал вокруг наркотиков,которые были обнаружены у его клиентки в конце сентября текущего года сотрудниками ГИБДД. Примечательно, что Лавров встал на сторону актрисы, хотя и не скрывал удивления.
"Что я могу сказать - в тихом омуте черти водятся. Бочкарева в период нашего с ней сотрудничества никогда не была замечена с наркотиками и алкоголем. Она вообще не пила, максимум бокал красного вина", - пояснил представитель актрисы.
По словам Лаврова, в российском шоу-бизнесе "многие артисты принимали и принимают, балуются всеми этими делами".
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.