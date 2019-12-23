В американском городе Хакеттстаун штата Нью-Джерси местная жительница устроила скрытую слежку за бывшим мужем. Она делала это при помощи плюшевой игрушки, сообщило издание The Sun.
Так, 33-летняя Хизер Бэмфорд отправила ребенка к своему бывшему супругу Доминику с игрушкой Минни Маус, куда она и запрятала звукозаписывающее устройство. Мужчина понял, что за ним устроили слежку, когда нажал на игрушку и внезапно услышал свой голос. После этого он написал заявление в полицию.
Через четыре дня после произошедшего Бэмфорд была арестована. Ей предъявили обвинение в прослушке и преследовании бывшего мужа. Как долго она вела слежку, пока не выяснили. Расследование по этому делу продолжается.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.