Американка пойдет под суд за слежку за экс-супругом при помощи игрушки

В американском городе Хакеттстаун штата Нью-Джерси местная жительница устроила скрытую слежку за бывшим мужем. Она делала это при помощи плюшевой игрушки, сообщило издание The Sun.

Так, 33-летняя Хизер Бэмфорд отправила ребенка к своему бывшему супругу Доминику с игрушкой Минни Маус, куда она и запрятала звукозаписывающее устройство. Мужчина понял, что за ним устроили слежку, когда нажал на игрушку и внезапно услышал свой голос. После этого он написал заявление в полицию.

Что грозит американке за незаконную слежку?

Через четыре дня после произошедшего Бэмфорд была арестована. Ей предъявили обвинение в прослушке и преследовании бывшего мужа. Как долго она вела слежку, пока не выяснили. Расследование по этому делу продолжается.