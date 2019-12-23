Откуда россияне предпочитают узнавать новости

Специалисты центра Mediascope провели исследование общественного мнения и выяснили, что главным источником новостей для жителей России остается телевидение.

Предпочитают узнавать о происходящем в стране и мире из репортажей новостных служб ТВ 70% россиян.

"Преимущественно, это люди возрастной категории 45+, жители небольших городов и те, у кого нет высшего образования", - говорится в опубликованном исследователями отчете.

На втором месте — Интернет. Его в качестве источника информации указали 58% респондентов. Причем, как показал проведенный опрос, 90% активных пользователей интересуются именно новостным контентом.

Информацию из газет и журналов предпочитают узнавать примерно 19% россиян, еще 12,6% для этого слушают радио.

И кстати, "глобальная" повестка (международные новости) интересна жителям России в меньшей степени, чем повестка местная: 62 и 79% соответственно.