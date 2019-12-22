Сексолог Александр Полеев дал рекомендации тем, кто хочет иметь интимную близость в новогоднюю ночь. По его мнению, это может повлиять на интимную жизнь в течение всего года. Полеев подчеркивает, что для "романтического" настроения не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки. Идеальным напитком для такого праздника будет красное вино.
Что касается еды, здесь сексолог порекомендовал белую рыбу и устрицы. Женщинам Полеев посоветовал есть клубнику и пить шампанское.
"Если собираетесь заняться сексом - вообще не надо наедаться. Может быть, немножко белой рыбы. Но уж точно не бутерброд с красной икрой, потому что он подавит все, что можно подавить", - предостерег сексолог.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.