Икре - нет: сексолог Полеев составил "романтическое" новогоднее меню

Сексолог Александр Полеев дал рекомендации тем, кто хочет иметь интимную близость в новогоднюю ночь. По его мнению, это может повлиять на интимную жизнь в течение всего года. Полеев подчеркивает, что для "романтического" настроения не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки. Идеальным напитком для такого праздника будет красное вино.

Что касается еды, здесь сексолог порекомендовал белую рыбу и устрицы. Женщинам Полеев посоветовал есть клубнику и пить шампанское.