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Путин опроверг обвинения в манипуляции журналистами на прямой линии

Общество

Президент России Владимир Путин ответил на обвинения в манипулировании журналистам в ходе своей ежегодной прямой линии. По его словам, он никак не пытался влиять на деятельность журналистов, а лишь обсуждал важные вопросы, которые интересуют россиян.

"Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации", - сказал глава государства в интервью программы "Москва. Кремль. Путин".

Также российский лидер подчеркнул, что ему важно общение с журналистами, поскольку "они очень близко общаются с людьми". Путин подчеркнул, что использует мнение сотрудников средств массовой информации в своей работе.

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