Российский актер Гоша Куценко рассказал, что раньше хотел стать президентом Украины. Примечательно, что он это заявление он сделал на полном серьезе. По словам актера, такое желание было у него около десяти лет назад. Тогда он всерьез думал, чтобы посвятить себя политике, однако потом заболела его мать.
Из-за недуга матери Куценко вынужден был отказаться от своих планов. Также актер рассказал, что долго думал над тем, как бы он вел себя на посту президента, или даже играя главу государства в кино. По его мнению, это самая сложная роль в мире.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.