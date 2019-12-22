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Источник Правда.Ру

Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины

Общество

Российский актер Гоша Куценко рассказал, что раньше хотел стать президентом Украины. Примечательно, что он это заявление он сделал на полном серьезе. По словам актера, такое желание было у него около десяти лет назад. Тогда он всерьез думал, чтобы посвятить себя политике, однако потом заболела его мать.

Из-за недуга матери Куценко вынужден был отказаться от своих планов. Также актер рассказал, что долго думал над тем, как бы он вел себя на посту президента, или даже играя главу государства в кино. По его мнению, это самая сложная роль в мире.

политика гоша куценко президент украины
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