Пенсионный фонд раскрыл детали индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов напомнил, что пенсии работающих пенсионеров начали индексировать после их увольнения в 2016 году. По его словам, после ухода пенсионера с работы количество накопленных пенсионных коэффициентов умножается на их текущую стоимость. В 2020 году она будет равна 93-м рублям.

После этого к получившейся сумме прибавляют размер фиксированной пенсии, который в 2020 году составит 5686,25 рублей. Дроздов подчеркнул, что, если пенсионер снова решил выйти на работу, то проведенная индексация не будет отменена.

Напомним, в декабре 2019 года российские пенсионеры получат сразу две пенсии. Пенсию за январь 2020 получат те, кто получают пенсию с 1 по 8 число.