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Источник Правда.Ру

Росстат назвал стоимость новогоднего стола

Общество

Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола среднестатистического жителя России. Примечательно, что в этом году стоимость новогоднего стола увеличилась на 2,74% по сравнению с прошлым годом и составила 6430,78 рублей. О подсчете ведомства рассказала "Российская газета".

В Росстате считают, что увеличение стоимости новогоднего стола связано с подорожанием некоторых продуктов. Например, самый большой рост цены был отмечен у сыров - 11,17%. В то же время сливочное масло подорожало на 10,36%, а апельсины на 10,87%. Однако есть и продукты, которые упали в цене. Это свежие огурцы (8,96%) и красная икра (4,97%).

Самый дешевый праздничный стол будет в Ингушетии - 3500 рублей, а самый дорогой на Чукотке - 9528,58 рублей. Москвичам новогодний стол в среднем обойдется в 7933,34 рублей.

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