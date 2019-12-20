В России могут ввести учет сим-карт

В России, несмотря на активную борьбу с рынком "серых" сим-карт, их распространение по территории страны вызывает у специалистов тревогу. Поэтому было решено осуществить инвентаризацию всех действующих сим-карт. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР).

"Любой законопослушный гражданин сегодня может превратиться в фигуранта серьезного уголовного дела, если его данные будут использоваться в криминальных схемах", — пояснил депутат.

В послании, которое парламентарий направил главе Роскомнадзора Александру Жарову, помимо инициативы о проведении всероссийской инвентаризации выданных и действующих карт для выявления недействительных номеров, Чернышов предложил запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний. Как считает депутат, благодаря этому можно будет верифицировать данные о числе зарегистрированных сим-карт.