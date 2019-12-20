Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В России могут ввести учет сим-карт

Общество

В России, несмотря на активную борьбу с рынком "серых" сим-карт, их распространение по территории страны вызывает у специалистов тревогу. Поэтому было решено осуществить инвентаризацию всех действующих сим-карт. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР).

"Любой законопослушный гражданин сегодня может превратиться в фигуранта серьезного уголовного дела, если его данные будут использоваться в криминальных схемах", — пояснил депутат.

В послании, которое парламентарий направил главе Роскомнадзора Александру Жарову, помимо инициативы о проведении всероссийской инвентаризации выданных и действующих карт для выявления недействительных номеров, Чернышов предложил запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний. Как считает депутат, благодаря этому можно будет верифицировать данные о числе зарегистрированных сим-карт.

Темы учет карта телефон предложение
Актуальная аналитика
Газ
"Третья сила" попытается помешать транзиту газа через Украину
Федеральные
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Экономика и бизнес
Возможен ли скорый крах империи Гуцериевых?
Новости Все >
Малайзия и Иран намерены отказаться от американского доллара
Главная причина детского ожирения - переедание
Отец "стрелка с Лубянки" считает, что тот был "зомбирован"
Пушкин умер на том самом диване, который стоит в музее Петербурга
Фернандо Редондо: футболист-гений со множеством травм
США в ожидании рождественского сюрприза от Пхеньяна
Лондонский "Арсенал" назначил главным тренером помощника Гвардьолы
Впервые без демонстрации тела: конкурс Мисс Америка выиграла ученая
В Израиле обнаружили место хранения скрижалей с 10 заповедями
В России могут ввести учет сим-карт
Последние материалы
Главная причина детского ожирения - переедание
Отец "стрелка с Лубянки" считает, что тот был "зомбирован"
Пушкин умер на том самом диване, который стоит в музее Петербурга
Фернандо Редондо: футболист-гений со множеством травм
США в ожидании рождественского сюрприза от Пхеньяна
Лондонский "Арсенал" назначил главным тренером помощника Гвардьолы
Впервые без демонстрации тела: конкурс Мисс Америка выиграла ученая
В Израиле обнаружили место хранения скрижалей с 10 заповедями
В России могут ввести учет сим-карт
Россиянка, сказавшая о "правильном допинге", выиграла чемпионат Украины
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Соломон Соловьев Генераторы, запускающие жизнь - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Елка Победы. Хоровод у Вечного огня Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко
Комментарии
Блогер Лена Миро высмеяла молодую жену Петросяна
России отдали клубный чемпионат мира по пляжному футболу
Эксперт: американские СМИ худшие лжецы, чем Трамп
Вместо Пугачевой зрители увидят на "Голубом огоньке" Ротару
Педиатр назвала полезные продукты, которые могут навредить малышам
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Киркоров объяснил причину своего долга по ипотеке
Эксперт: американские СМИ худшие лжецы, чем Трамп
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Киркоров объяснил причину своего долга по ипотеке
Uber выгнали из Германии
Врачу на Ямале предложили вакансию гардеробщицы
Эксперт: динамика рубля позитивная
Пациент психбольницы в Омске чуть не оторвал себе руку
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ