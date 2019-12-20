Казахстан ввел временный запрет на снюсы

Запрет временного характера на ввоз, использование, продажу и распространение некурительных табачных изделий (в частности, снюсов) был введен на территории Казахстана. Об этом сегодня, 20 декабря, журналистам рассказал главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин в ходе брифинга в минздраве.

Он отметил, что сейчас снюсы очень популярны среди учащихся. Бекшин пояснил, что в республике прошли исследования, выявившие отрицательное воздействие этих табачных изделий на организм человека.

"При небольшом весе детей и подростков такая доза (20-60 миллиграмм никотина на грамм табака) может вызвать летальный исход", — рассказал главный санитарный врач.

Отмечается, что запрет будет действовать на всей территории Казахстана.